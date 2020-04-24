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Aktüel

Bitlis'te traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

2020-04-24 00:07:41 -
Bitlis'te traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mutki'nin Çitliyol köyünde yaşayan ve pancar toplamak için yaylaya giden vatandaşları taşıyan sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen traktör, dönüş yolunda devrildi.

Kazada traktörün römorkundaki Cuma Kardaş ile Yıldız Kar hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

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