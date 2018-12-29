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Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis kırsalında arama-tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, teröristlere ait, toprağa gömülü vaziyette 40 litrelik 4 jelikan bidon içerisinde toplam 160 kilo el yapımı patlayıcı, 20 litrelik 2 bidon içerisinde toplam 40 litre mazot ele geçirdi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü vaziyette,160 kilo el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis kırsalında PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek için bugün operasyon başlattı. Operasyon kapsamında arama-tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, teröristlere ait, toprağa gömülü vaziyette 40 litrelik 4 jelikan bidon içerisinde toplam 160 kilo el yapımı patlayıcı, 20 litrelik 2 bidon içerisinde toplam 40 litre mazot ele geçirdi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı madde jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
  1. Bitlis
  2. toprağa gömülü 160 kilo patlayıcı ele geçirildi
  3. Jandarma operasyonu
  4. Terörle Mücadele

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