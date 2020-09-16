Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince dün, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 7 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, A.K, B.S, H.D, M.Ş.Ç, M.S.G, H.E. ve H.K. gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.