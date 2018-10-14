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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı!

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyü ve etrafında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

14 Ekim 2018 Pazar 20:11
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı!

Bitlis Valiliği, Bitlis'in Hizan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'a bağlı Doyumlu köyü ve mezralarında, 14 Ekim saat 05.00'ten 15 Ekim saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan'ın Doyumlu köyü ve mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 14 Ekim Pazar günü saat 05.00'ten 15 Ekim saat 06.00'ya kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 20:11
  1. Bitlis
  2. Hizan
  3. Bitlis Valiliği
  4. sokağa çıkma yasağı

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