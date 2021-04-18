Bitlis'te PKK'nın kullandığı 12 odalı sığınak imha edildi
Bitlis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. "Eren-11 Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2021" adı verilen operasyonda 12 odalı sığınak tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alana operasyon düzenledi.
"Eren-11 Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2021" adıyla merkeze bağlı Aşağıbalcılar Köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak tespit edildi. Sığınakta giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.