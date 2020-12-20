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Aktüel Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:47:34 -
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ile Mutki ilçesinin Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, 19 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

"Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11" ve "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-205" adı verilen operasyonlarda tespit edilen sığınakta, keskin nişancı piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7,62 milimetre çapında 615 biksi fişeği, 7,62 milimetre çapında 1164 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5.56 milimetre çapında 75 fişek, 9 milimetre çapında 31 tabanca fişeği, 8 el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 300 plastik patlayıcı madde, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı piyade tüfeği şarjörü, 9 milimetrelik 2 tabanca şarjörü, 400 metre su hortumu, havadan karaya lazer güdümlü mühimmat parçası, 7 dolu büyük tüp, 50 kilogram gıda malzemesi, 6 kütüklük, 4 askı kayışı, 21 elektrikli fünye, 2 metre saniyelik fitil, 2 mandal ile tuzaklanmış anahtar sistemi, 5 elektronik devre, 2 kol saatine bağlanmış elektronik düzenek, 2 tuzaklanmış el telsizi, 2,5 litre mazot, yarım litre tiner, tabanca harbisi, elektronik cihaz, araç telsizi, akım ölçer, adaptör kablosu, 100 metre 0,75 milimetre elektrik kablosu, 3 voltluk 23 pil, 9 voltluk 2 pil, rüzgar ölçer, havya, demir yan keski, alyan anahtar, sırt çantası, 2 palaska, küçük el çantası ele geçirildi.

Bitlis ve Mutki cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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