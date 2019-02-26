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Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

26 Şubat 2019 Salı 12:54
Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 21 Şubat'ta gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:54
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