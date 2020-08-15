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Gündem

Bitlis'te öldürülen terörist gri listede çıktı

Terör örgüt PKK’ya darbe üstüne darbe yemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede aranan teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:26:00 - 2020-08-15 13:31:44
Bitlis'te öldürülen terörist gri listede çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek sınır ötesinde gerekse yurt içinde yaptığı operasyonlarla nefes bile alamayan terör örgütü PKK adeta can çekişiyor. Son dönemdeki etkili hamlelerle örgütün tepe kadrosunun da korkuya kapıldığı şeklinde haberleri medyaya düşerken, elebaşların kaçacak delik aradıkları belirtiliyor. Son olarak kahraman Mehmetçik tarafından yapılan operasyonda Bitlis’te 2 gün önce 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri listedeki terörist artık yok

İçişleri Bakanlığı, 13 Ağustos’ta Bitlis’te yapılan operasyona ilişkin bilgiler verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonda yok edilen 3 hainden birinin 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı Sultan Oruç olduğu belirtildi.

Zırhlı araca saldırı düzenlemiş

Öldürülen teröristin 10 Eylül 2018 tarihinde Bitlis’te zırhlı araca yapılan EYP’li saldırının faillerinden biri olduğu bilgisi de bakanlığın açıklamasında yer aldı.

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