Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı

Türkiye yurt dışındaki mücadelesini sürdürürken yurt içinde de terör örgütleriyle mücadeleden taviz verilmiyor. Düzenlenen etkili operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor.

Gri listedeki Sultan Oruç öldürüldü

Bitlis'te güvenlik güçlerimizin düzenlediği operasyonda öldürülen 3 teröristten birinin arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylem olarak; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi"