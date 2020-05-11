Bitlis'te kumar oynayanlara sosyal mesafeyi ihlalden de para cezası

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden de para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışma sonucu dün il merkezinde bir iş yerinde kumar oynayan şüphelilerin olduğu tespit edildi.

Adrese yapılan baskında iki masada 6 kişinin kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri belirlendi.

Suç unsuru olarak tespit edilen parçalanmış yazboz defteri ve iskambil destesine el konuldu.

Kumar oynayan 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu gereğince 7 bin 300 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 18 bin 900 lira olmak üzere toplam 26 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

İşletmecisi olan T.T hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.