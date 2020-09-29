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Aktüel Bitlis'te kıraathanede oyun oynayanlara sosyal mesafeyi ihlalden ceza kesildi
Aktüel

Bitlis'te kıraathanede oyun oynayanlara sosyal mesafeyi ihlalden ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:49:10 -
Bitlis'te kıraathanede oyun oynayanlara sosyal mesafeyi ihlalden ceza kesildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde kıraathanede oyun oynarken yakalanan 10 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetimlerde, Kümbet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığını tespit etti.

Bunun üzerine kıraathaneye giden ekipler, işletme sahibi ile masalarda oyun oynayan 9 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, 3150'şer liradan 31 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.


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