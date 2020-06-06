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Aktüel

Bitlis'te iki apartman bu gece yarısından itibaren karantinaya alınacak

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:03:11 -
Bitlis'te iki apartman bu gece yarısından itibaren karantinaya alınacak

BİTLİS (AA) - Bitlis'te iki apartmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece yarısından itibaren karantinaya alınacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, kent merkezindeki iki apartmanın bugün saat 24.00'ten itibaren geçici süreyle karantinaya alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı ile Zeydan Mahallesi Apsalağa Sokak'taki iki apartmanın karantinaya alınmasına, apartmanlarda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, binalarda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleriyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ise ilgili kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

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