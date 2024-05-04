  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika! İsrail kararı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması

Dünyaya resmen duyurdular! İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiler

Toplumun Diyanet'e bakışı nasıl? GENAR sonuçları açıkladı

Ekrem şovdan başka bir şey bilmiyor! İstanbul can çekişiyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim üzerimize saldıracaklarını biliyoruz!

Türk Yerli ve Milli Yeni Zigana Tüneli rekor kırdı: Akaryakıtta tasarruf ortaya çıktı

Stokçular ve fahiş fiyat çetesi şimdi yandı!

Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

ABD'li general Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Türkiye'nin savunma sanayisine hayranım

Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı
Yerel Bitlis’te feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs kaldırımdaki vatandaşların arasına daldı
Yerel

Bitlis’te feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs kaldırımdaki vatandaşların arasına daldı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 07:12:00 -
Bitlis’te feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs kaldırımdaki vatandaşların arasına daldı

Bitlis’te kontrolden çıkan minibüs kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı üzerindeki Bitlis Eren Üniversitesi önünde meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine gitmekte olan S.Ö yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak Bitlis Eren Üniversitesi önünde kaldırımda yürüyen 2 kişiye, ardından da kaldırım üzerinde bulunan içinde bir görevlinin bulunduğu bilet satış noktasına çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü.

Kazada ağır yaralanan S.L. isimli vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ise alınan güvenlik önlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bak sen şu kaza yapan uyanığa! Lüks araca binen CHP’li meclis üyesinden tehdit!
Bak sen şu kaza yapan uyanığa! Lüks araca binen CHP’li meclis üyesinden tehdit!

Siyaset

Bak sen şu kaza yapan uyanığa! Lüks araca binen CHP’li meclis üyesinden tehdit!

Kazada tırın kupası yola düştü: 1 yaralı
Kazada tırın kupası yola düştü: 1 yaralı

Yerel

Kazada tırın kupası yola düştü: 1 yaralı

Ankara'da kaza geçirmişti! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara'da kaza geçirmişti! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Gündem

Ankara'da kaza geçirmişti! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Pendik’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Pendik’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Yerel

Pendik’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23