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Aktüel Bitlis'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Bitlis'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:22:00 -
Bitlis'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı. Tatvan'dan Van istikametine giden 13 KE 453 plakalı otomobil, Yeşilmezra Mahallesi'nde aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı.

Otomobilde yaralanan Mustafa (5), Aynur (32) ve Dilan (3) Erdoğan, Muhammed (10), Umut (1), Özlem (34), Gülnaz (55), Ali (11) ve Nisanur (9) Örnek ile Birgül (52) ve Muhittin (26) Ceylan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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