Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucunda biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Maşallah Bozan yönetimindeki otomobil, Ahlat-Tatvan kara yolunda, Tekin S'nin kullandığı tırla çarpıştı. Kazada sürücü Bozan ile eşi Leyla Bozan ve 3 aylıkŞervanBozan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla TatvanDevletHastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Ahlat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hafif yaralanan tırşoförü Tekin S. de ayakta yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Olay yerine gelen Kaymakam Erkan İsa Erat, kazayla ilgili bilgi aldı.

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