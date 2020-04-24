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Bitlis'te feci kaza! 2 Kişi öldü

Bitlis'in Mutki ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

2020-04-24 02:50:00 -
Bitlis'te feci kaza! 2 Kişi öldü

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan köylüleri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kalarak ezildi.

Çok feci kaza Bitliste pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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