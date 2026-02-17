  • İSTANBUL
Gündem Bitlis'te facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gündem

Bitlis'te facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın uçurumdan dereye yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzzettin Alpcan idaresindeki hafif ticari araç, Saklı köyü yolunda uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yolculardan 3'ü hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

