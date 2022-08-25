  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bitlis'te F-16 gösteri uçuşu nefes kesti
Yerel

Bitlis'te F-16 gösteri uçuşu nefes kesti

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta yapılan kutlama etkinliklerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarının gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 09:03:00 -
Bitlis'te F-16 gösteri uçuşu nefes kesti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

1071 Sultan Alparslan’ın otağının kurulduğu Ahlat’taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının gösterisi yapıldı.

Gösteri uçuşu nefes kesti

İHA'nın haberine göre; nefesleri kesen gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

"F-16’ların şovu da renk kattı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen etkinliklere katılan Turgut Hüseyni isimli vatandaş, Tatvan’dan Malazgirt kutlamalarına geldiklerini belirterek, "Bugün de bayağı bir kalabalık. Bu görkemli şölene F-16’ların şovu da renk kattı. Böylesi bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz.

Etkinlikler renkli geçiyor. Açıkçası burası kardeşliğin pekiştiği bir nokta diyebiliriz. Türkiye'nin 81 ilinden insanlar bir aradadır. Bu da bizim nasıl misafirperver olduğumuzun göstergesidir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23