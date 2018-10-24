Bitlis'te durdurulan araçtan 521 gram eroin çıktı
Bitlis'te polislerin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 521 gram eroin ele geçirildi.24 Ekim 2018 Çarşamba 17:10
Bitlis'te, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 521 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 521 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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