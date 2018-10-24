Bitlis'te durdurulan araçtan 521 gram eroin çıktı

Bitlis'te, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 521 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 521 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.