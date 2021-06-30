Bitlis'te Dere Üstü Islah Projesi bitene kadar yeni araç güzergahları belirlendi

Bununla ilgili Bitlis Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, yıkımın gerçekleştirileceği bazı sokak ve caddeleri de araç trafiğine kapatacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, proje bitene kadar sürücülerin kullanacağı yeni güzergahlar ise şöyle belirlendi:

"Bitlis Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Said’i Kürdi (Nur Caddesi) üzerinde yer alan Dere üstü ve civarı için ıslah çalışmaları kararına istinaden Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünün Çarşı Merkezi Nur Caddesinin yıkım işlemleri bitene kadar araç parkına yasaklanıp kısmen ve kontrollü olarak araç ve insan trafiğine açık tutularak trafik tedbirlerinin alınması taleplerinin görüşülmesi için İl Trafik Komisyonu toplanarak 10 Haziran 2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı almıştır. Teklif ve teklifle ilgili mevzuat hükümleri incelenmiş olup; Çarşı Merkezi Said’i Kürdi (Nur Caddesi) üzerinde yer alan Dere üstü ve civarının ıslah çalışması kararı verilmiştir. İşyerleri ve konutların ıslahı esnasında Said’i Kürdi Caddesi (Nur Caddesi) üzeri Arif Bey Caddesi girişi ile Arasa Altı Caddesi (Eski Hal Caddesi) girişi ve Fatiha Caddesi bağlantı kavşağından 1 Temmuz tarihi saat 00.01’den itibaren geçerli ıslah çalışmasının bitimine kadar yapılacak çalışmalarda günün belirli saatlerinde tamamen ve kısmen araç trafiğine kapatılmasına. Islah çalışması bitiminde gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra araç ve yaya trafiğine açılmasının kabulüne, Said’i Kürdi Caddesi'nin (Nur caddesi) kısmen kapatıldığında vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif yollar olan, Gökmeydanı mevkiinden gelen araçlar Cumhuriyet Caddesini kullanarak; Seyit Ali Caddesi, Kale altı Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Arasa Altı Caddesi'ni (Eski Hal Caddesi) kullanarak, Batarya Kavşağı mevkilerinden gelen araçların ise Selahattin Eyyubi Caddesi, Arif Bey Caddesi, Kale altı Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Arasa Altı Caddesini (Eski Hal Caddesi) kullanarak, Muştur Kavşağına kadar olan yerin tek yön olarak gidiş istikametinde kullanılacaktır. Mutki istikametinden Said’i Kürdi Caddesi (Nur Caddesi) istikametine doğru valilik istikametini kullanacak araçların, Muştur Kavşağı Fatiha Caddesini kullanılarak Kurubulak Camii Meydanını kullanarak Kızılmescit Caddesi üzerinden Selaattin Eyyübi Caddesini takiben Batarya kavşağı istikametine doğru kullanılacaktır. Mutki Köprüsüne yakın yerlerin (Eski Sanayi civarı) ıslah çalışmalarına başlanılmasında ise araçlar Mutki Caddesinden Veysel Karani Caddesine dönüş yaparak 524 nolu sokağı takiben, Karadere Sokağını takiben, Kurubulak Cami Meydanını kullanarak Kızılmescit Caddesi üzerinden Selahattin Eyyübi Caddesini takiben Batarya Kavşağı istikametine doğru kullanılacaktır. Vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif yollar üzerine gerekli bilgilendirme levhalarının yolun bakımından ve onarımından sorumlu kuruluşlar olan ve K.Y.T.K’nın 7'nci maddesi gereğince Van Karayolları 11'nci Bölge Müdürlüğünce (Bitlis 118. Şube Şefliği) ve K.Y.T.K’nın 10'ncu maddesi gereğince Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir."