  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis'te bir köy, bir mezra ve bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:33:07 -
Bitlis'te bir köy, bir mezra ve bir apartman karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy, bir mezra ve bir apartman karantinaya alındı.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı bir köy, mezra ve apartmanın karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemize bağlı Horozdere köyü ve Gayda köyüne bağlı Kayalar mezrasının bugün geçici süreyle karantinaya alınmasına, köy ve mezranın giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. İlçenin Yenikent Mahallesi'ndeki bir apartmanın da bugün karantinaya alınmasına, apartmana giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Apartmanda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma ile sağlık personelinin ilgili kısıtlama ve karantina kararından muaf sayılacaktır. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı