Bitlis’te Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu Bitlis’te korucu aracının intikali sırasında, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş EYP’nin infilak ettirilmesi sonucunda Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.

Bitlis’te korucu aracının intikali sırasında, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş EYP’nin infilak ettirilmesi sonucunda Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bitlis-Merkez ilçesi Calıduzu köyü sınırları içerisinde, Yanmış Sırtları Üs Bölgesine intikal halinde olan korucu aracının PKK terör örgütü tarafındanönceden yerleştirilmiş EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu, Merkez İlce Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştur” denildi.



Açıklamada, “Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadesine de yer verildi. Ayrıca, terör örgütleriyle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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