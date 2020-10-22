  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te arama yapılan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar, altın ve para bulundu
Aktüel

Bitlis'te arama yapılan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar, altın ve para bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:49:07 -
Bitlis'te arama yapılan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar, altın ve para bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otomobilde, uyuşturucu, altın, para ve 2 ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin dün şüphelendikleri bir otomobili durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta yapılan aramalarda, 305,2 gram esrar, 68,86 gram eroin, 42,28 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, 2 bilezik, altın zincir kolye ve 6 bin 640 lira ele geçirilmiştir. Araçtaki şüpheli C.A. gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Çetin’in küçük oğlu, abisinin izinde!
Gündem

Sinan Çetin’in küçük oğlu, abisinin izinde!

Yönetmen Sinan Çetin’in büyük oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılında alkollü olarak kullandığı aracı ile polis arabasına çarparak polis memurunun ş..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar'da düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de ar..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay