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Aktüel Bitlis'te 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Aktüel

Bitlis'te 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:09:06 -
Bitlis'te 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. ve H.E'yi, Van'dan tekneyle getirdikleri göçmenleri, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Adilcevaz'ın Erikbağı köyü sahiline indirdikleri sırada suçüstü yakaladı.

3 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan organizatörler ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kentte suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.






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