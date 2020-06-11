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Aktüel

Bitlis'te 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:48:28 -
Bitlis'te 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, göçmen kaçakçılığı yapma, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık gibi çeşitli suçlardan toplamda 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan A.E. isimli şüpheli Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin ardından tutuklanmıştır."

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