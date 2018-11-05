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Bitlis'te 2 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:01
Bitlis'te 2 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'te, polisin iki yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında iki yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Üst aramasında yolculardan birinin üzerinde 1 kilo 877, diğerinde ise 240 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:01
  1. Bitlis
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Metamfetamin

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