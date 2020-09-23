Bitlisli işletmeci devlet desteğiyle yılda 200 ton peynir üretiyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, küçük bir iş yerinde peynir üretimi yapan Ümit Durmuş, devlet desteğiyle kurduğu fabrikada yılda 200 ton peynir üreterek 15 kişiyi istihdam ediyor.

Tuğ Mahallesi'ndeki 27 metrekarelik dükkanda babası ve kardeşiyle peynir üreten Durmuş, 10 yıl önce Kırsal Kalkınma Programı projesiyle işini büyüttü. Esentepe Mahallesi'nde 250 metrekare alanda yeni iş yeri açan Durmuş, 15 kişiye istihdam sağlarken, yılda yaklaşık 200 ton peynir üretmeye başladı.

Devletin bölgeye sağladığı teşviklerden yararlanarak Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde 5 dönümlük arazi üzerine 1360 metrekarelik kapalı alana sahip yeni fabrika kuran Durmuş, burada yılda 1000 ton peynir üreterek 30 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

- "İhracat yapmayı hedefliyoruz"

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 metrekarelik dükkanda yılda 1 ton ile 10 ton arasında peynir üretirken, devletten aldıkları destekler sayesinde 200 ton civarında peynir üretim kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

Bu yıl Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikayı tamamlayarak üretime başlamayı hedeflediklerini belirten Durmuş, "3 kişi ile başlamıştık sayımız 15'e ulaştı. Devletimizin verdiği destekle yeni bir fabrika kuruyoruz. Şu an 500 ton civarında sipariş aldık. Yıl sonuna kadar1000 ton olmasını bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Peynirleri keçi ve koyun sütünden üretiyoruz. Burada ürettiğimiz peynirleri ülkemiz genelinde 81 ile gönderiyoruz. Aynı zamanda bir arkadaşımızın aracılığıyla Rusya ve Kanada başta olmak üzere, Avrupa'daki ülkelere de ihracat yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.