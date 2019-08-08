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Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yılı

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103’nci yılı törenlerle kutlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yılı

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103’nci yılı törenlerle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program, çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’inci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. 3 Mart 1916 günü Bitlis Deresi’nden su yerine kan akıyordu. Bitlis’te bulunan Piyade Alayının ve tüm Bitlis halkının mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis; yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis’imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. 16’ncı Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır’a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Bitlis’e gelişi, askerin ve bölge halkının moralini çok yükseltmişti. Çünkü o, ‘Anafartalar Kahramanı’ olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu’ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis’in Nebat Dağı batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş, taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede Ruslardan 350 asker esir alındı. Bütün birlikler Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında kahramanca dövüşmüşlerdi. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı direndiyse, bugünde dünyanın çeşitli devletlerinin desteğini alan o Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak aynı şanlı mücadeleyi vermektedir. Bu vesile ile gerek Bitlis’in kurtuluşunda, gerekse bugün verilen mücadelede şehit olan bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 8 Ağustos kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi.


Düzenlenen program, öğrencilerin şiirler okunmasıyla devam ederken, Bitlis ve Batman halk oyunları gösterileri ile son buldu.


Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, askeri erkan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
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