Bitlis'de torbacı operasyonu! 10 kişi tutuklandı Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde, polisin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik belirlenen bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 61 gram metamfetamin, 12 gram esrar ve 5 uyuşturucu hapı ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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