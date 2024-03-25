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Yerel Bitlis Eren Üniversitesi'nde 57 öğrenci yemekten zehirlendi!
Yerel

Bitlis Eren Üniversitesi'nde 57 öğrenci yemekten zehirlendi!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 07:19:00 -
Bitlis Eren Üniversitesi'nde 57 öğrenci yemekten zehirlendi!

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi'nde bulunan kız yurdunda iftar yemeğinden sonra birçok öğrenci zehirlenme şikâyetiyle hastanelere kaldırıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi'nde bulunan kız yurdunda iftar yemeğinden sonra birçok öğrenci zehirlenme şikâyetiyle hastanelere kaldırıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Kız Yurdu'nda dün akşam iftar yemeğinden sonra bir grup öğrenci, yemekten sonra mide bulantısı, kusma ve ishal gibi zehirlenme belirtileri şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenme vakasının ardından hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 57 öğrenciye yapılan ilk müdahalenin ardından 31 öğrenci taburcu edilirken, 26 öğrencinin tedavileri sürüyor.

Yaşanan zehirlenme olayına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İLKHA)
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