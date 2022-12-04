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Ekonomi Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Bitlis Eren Üniversitesine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:55:00 -
Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur. Başvurular 16.12.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

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