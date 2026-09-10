Bitlis Devlet Hastanesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Bitlis Devlet Hastanesi'nde, merkez üssü Bitlis'in Konuksayar köyü olarak belirlenen 6,1 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikat, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hastanenin hazırlık seviyesini artırmayı amaçladı.

Senaryoya göre depremde Bitlis merkez ile Mutki ve Güroymak ilçelerinde bazı binalar yıkıldı, Bitlis-Mutki karayolu ise hasar nedeniyle kısmen ulaşıma kapandı.

Tatbikat sirenlerin çalmasıyla başladı. Hastane personeli ve vatandaşlar "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı; sarsıntının sona ermesinin ardından yapılan anonsla hastanede bulunanlar güvenli şekilde tahliye edilerek acil toplanma alanına yönlendirildi. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Olay Yönetim Ekibi de toplanma alanında bir araya gelerek afet sonrası süreçleri yönetti.

Binada mahsur kalan iki yaralı senaryo gereği kurtarıldı

Hastane binasında iki kişinin mahsur kaldığı ve yaralandığı bilgisi üzerine AFAD ve UMKE ekipleri harekete geçti. Binaya giren ekipler, yaralıları güvenli biçimde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Senaryonun devamında Mutki ilçesinden 112 Acil Sağlık ekipleri Bitlis Devlet Hastanesi'ne 10 yaralı sevk etti. Gerekli tetkik ve muayeneleri yapılarak tedavilerine başlanan yaralılardan 5'i yoğun bakım ünitesine, 5'i servislere yatırıldı.

Senaryoda ana hastane binası ile ek hizmet binasında ciddi hasar oluşmadığı varsayılırken, Mutki İlçe Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ve çok sayıda hastanın Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevkinin planlandığı bilgisi yer aldı.

Yalçınkaya: 235 servis yatağının 44'ü boş

Tatbikatın ardından hastanenin afet durumundaki kapasitesini değerlendiren Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Etka Yalçınkaya, 235 servis yatağından 44'ünün boş olduğunu söyledi. Yalçınkaya, tedavisi devam eden 22 hastadan 10'unun genel durumunun orta, 5'inin kötü, 7'sinin ise iyi olduğunu aktardı.

Hastanenin muhtemel bir afete müdahale kapasitesine ilişkin personel durumunu da paylaşan Yalçınkaya, "Hastanemizde halihazırda 15 uzman doktor, 5 pratisyen doktor ve 80 diğer tıbbi yardımcı personel bulunmaktadır" dedi.

Tatbikatla, muhtemel bir deprem ve afet durumunda sağlık ekiplerinin koordinasyonu, yaralıların hastaneye sevki, acil müdahale süreçleri ve hastanenin mevcut kapasitesinin etkin şekilde kullanılması konularında hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi amaçlandı. Arama-kurtarma, müdahale ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından acil servis normal işleyişine döndü; tatbikat, "yeşil kod" uygulamasına geçilmesiyle sona erdi.