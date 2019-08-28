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Bitlis Belediyesinden sosyal sorumluluk projeleri

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdüren Bitlis Belediyesi, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek amacıyla kort tenis kursunu açtı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:21
Bitlis Belediyesinden sosyal sorumluluk projeleri

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdüren Bitlis Belediyesi, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek amacıyla kort tenis kursunu açtı.


Gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklara bulaşmaması ve vakitlerini verimli kullanmaları için farklı kursları açan Bitlis Belediyesi, açtığı kurslardan ücret talep etmiyor. Her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu kurslara, yoğun katılım sağlanıyor. Spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara, belediye spor kompleksinde deneyimli eğitmenler tarafından ücretsiz kurslar veriliyor. Belediye bünyesinde açılan ücretsiz kurslar hakkında açıklamada bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gençlere sporu sevdirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla ücretsiz kurslar açtıklarını söyledi. Tanğlay, “Unutmayalım ki sağlığın temelinde spor yatmaktadır. Belediyemizin bünyesinde ücretsiz gerçekleştirdiğimiz kurslarımızda; Tiyatro’dan, akıl oyunlarına, kort tenisinden badmintona ve step aerobik kurslarına kadar farklı birçok branşta eğitim veriliyor. Spor kurslarımıza herkesi davet ediyorum. Bu fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek, ücretsiz kayıt yapmaları yeterlidir. Kayıt yaptıktan sonra eğitmenlerimiz tarafından verilen ücretsiz kurslardan faydalanabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:21
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