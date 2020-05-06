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Aktüel

Bitlis Belediyesinden dezenfekte çalışmaları

Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:36:42 -
Bitlis Belediyesinden dezenfekte çalışmaları

Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Bitlis Belediyesi, korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ildeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda resmi ve kamu binaları dahil olmak üzere 420 noktada ilaçlama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı postane ve banka binaları da titizlikle ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Ekipler, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor.


Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da, Bitlis Belediyesine toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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