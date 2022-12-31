Bitkisel yağ felç riskini azaltıyor! Sağlıklı bir yaşam için: Vücut kitle indeksi ve vücut yağ oranı önemli

ABD'de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, bitki bazlı yağlar yemenin felç riskini düşürdüğü açıklandı. Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bilimsel oturumlarda açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi. Çalışmada ayrıca, yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığı yüzde 16 daha fazla olduğu aktarıldı. Harvard'ın beslenme bölümünde araştırmacı olan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Bulgularımız, yağ türünün ve farklı gıda kaynaklarının inme dahil kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde yemeklerdeki toplam yağ miktarından daha önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

27 YIL BOYUNCA 120 BİN KİŞİ İNCELENDİ

27 yıllık sağlık verilerine dayanarak 120 bin hemşire ve sağlık personelinin incelendiği çalışmada, sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan kanola yağı ve zeytinyağı gibi yağlar incelendi. cnnturk'ün aktardığı habere göre: Doymuş ve trans yağların sağlıklı olmadığı belirtilen çalışmada, sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri de incelendi.

KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİNİ AZALTMAK RİSKLERİ AZALTABİLİR

Harvard TH'de beslenme bölümü başkanı Dr. Frank Hu, "Sağlıklı bir beslenme düzeni içinde kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalma, toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14, kanser ölümlerini yüzde 11 ve tip 2 diyabet riskini yüzde 24 azaltabilir" dedi. Araştırmada son olarak süt ürünleri incelenirken, peynir, tereyağı, süt, dondurma ve krema dahil olmak üzere süt yağının felç riskiyle ilişkisi olmadığı vurgulandı.

"Sağlıklı beslensek de bazen cips, patates kızartması, Ayçiçek yağı ya da diğer sıvı yağlarla yapılanyiyecekler, burger ya da pizza gibi fast food gıdalardan tüketmek isteyebiliyoruz. Çok fazla yağlı yiyecek tükettiğinizde, zararlı etkilerini silmek için yapabileceğiniz birkaç önemli adım var.

Ilık su için

Yağlı besinler tükettikten sonra ılık su içmek sindirim sisteminizi yatıştırmaya ve aktive etmeye yardımcı olur. Su, besinler ve atık ürünler için bir taşıyıcı görevi görür. Sıcak su içmek besinleri sindirilebilir forma ayırmaya yardımcı olur. Yeterli su içmezseniz, ince bağırsak sindirim için yiyeceklerden suyu emer, dehidrasyon ve kabızlığa neden olur.

Yürüyüşe çıkın

Ağır bir yemekten sonra 30 dakika yürümek, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, vücudunuzu rahatlatmak için yağlı yiyecekler yedikten sonra 30 dakika boyunca yavaş tempolu bir yürüyüşe çıkın.

Daha fazla meyve ve sebze tüketin

Lif ve esansiyel mikro besinler içermeyen, doymuş ve trans yağlar bakımından zengin yiyecekler yemek kabızlığa neden olabilir. Meyve ve sebze tüketmek ise yeterli vitamin, mineral ve lif sağlanmasına yardımcı olur. Yağlı besinler tükettiğinizde sonraki öğünlerde sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye dikkat edin.