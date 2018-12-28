Bitkisel üretim istatistikleri

ANKARA (AA) - Bitkisel üretim bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,8, sebzelerde yüzde 2,6 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Üretim miktarları, bu yıl bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,8, sebzelerde yüzde 2,6 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Üretim miktarları 2018'de yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 64,4 milyon ton, sebzelerde 30 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton oldu.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yüzde 4,8 azalarak 34,4 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 7 azalarak, 20 milyon ton, arpa üretimi yüzde 1,4 azalarak 7 milyon ton, çavdar üretimi değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretimi yüzde 4 artarak 260 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla üretimi yüzde 13,8 azalarak 5,9 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 22,5 azalarak 310 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 5,2 azalarak yaklaşık 4,6 milyon ton oldu.

Yağlı tohumlardan soya üretimi değişim göstermeyerek 140 bin ton oldu. Tütün üretimi yüzde 14,4 azalarak 80 bin 200 ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 10,6 azalarak 18,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

- Meyve ve sebze üretimi

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 2,5, meyvesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2,9 azalırken, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise yüzde 1,4 arttı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, pırasa yüzde 21,5, havuç yüzde 12,9, sakız kabak yüzde 5,6 artış, kuru soğan yüzde 9,4, domates yüzde 4,7, kavun yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma yüzde 19,6, nar yüzde 7, çilek yüzde 10,2 artarken, kayısı yüzde 23,9, üzüm yüzde 6,4 azaldı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 6,4 artarken, sert kabuklu meyvelerden fındık ise yüzde 23,7 azalış gösterdi. Dut üretiminde yüzde 10,4 azalış, muzda ise yüzde 35,2 artış gerçekleşti.

- Süs bitkileri üretimi arttı

Süs bitkileri üretim miktarı bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artış gösterdi. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 61,7 ve diğer süs bitkileri yüzde 38,3'lük paya sahip oldu.

Orkide üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16,1, kasımpatı (krizantem) üretimi yüzde 7, lisianthus üretimi yüzde 5,9 arttı.

