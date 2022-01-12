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Kadın - Aile Bitkisel öksürük şurubu tarifi
Kadın - Aile

Bitkisel öksürük şurubu tarifi

Solunum yolu hastalıklarının belirtileri arasında yer alan öksürük diğer belirtiler hafiflemesine rağmen devam edebilir.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:25:00 - 2022-01-12 21:34:33
Bitkisel öksürük şurubu tarifi

Öksürük, esasında akciğerleri mekanik, kimyasal ve termal etkenlere karşı koruyan karmaşık refleks bir olaydır ve bu yönüyle solunum sisteminin savunma mekanizmalarından biridir. Solunum yolu hastalıklarının belirtileri arasında yer alan öksürük diğer belirtiler hafiflemesine rağmen devam edebilir.

Öksürüğe ne iyi gelir?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Ahmet Rasim Küçükusta, doğal ve bitkisel bir öksürük şurubu tarifi...

Bitkisel (doğal) öksürük şurubu

Küçükusta; öksürük şuruplarının dünyanın etkinliği kanıtlanmamış, üstelik pek çok yan etkileri de olan ilaçlarının başında geldiğini, öksürüğün bir hastalık değil onlarca hastalığın belirtilerinden biri olduğunu, öksürüğü kesici ilaç yazmak yerine öksürüğün sebebini bulmak ve onu ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler uygulamanın daha doğru olduğunu savunuyor.

Öksürüğe sebep olan esas hastalığın tedavisinin yanı sıra hastalarına bol sıvı almalarını; soludukları havanın nemli olmasını; ıhlamur, ada çayı, nane limon çayları içmelerini ve üzerine biraz zencefil eklenmiş bir tatlı kaşığı bal yemelerini tavsiye ediyor. Küçükusta, balın özellikle küçük çocuklarda çok sık görülen solunum yolları enfeksiyonlarında çok faydalı olduğunu söylerken, bunu hem kendi gözlemlerine dayandırıyor hem de bunu doğrulayan bilimsel araştırmalar olduğunu belirtiyor.

Doğal ve bitkisel öksürük şurubu tarifi

Küçükusta; içerisinde efedrin ve dekstrometorfan gibi vücut için zararlı olabilecek kimyasallar, yapay renklendirici ve aromalar olan öksürük şurupları yerine, tamamen doğal, bitkisel ve şifalı bir ev yapımı öksürük şurubu tarifini veriyor.

Malzemeler

1 litre şişe suyu
100 gram rendelenmiş zencefil kökü
225 gram papatya çiçeği
30 gram hatmi kökü tozu
15 gram tarçın
60 ml limon suyu
240 ml bal

Hazırlanışı

Orta boy bir tencereye suyu ve bitkileri koyun, yüksek ateşte kaynatın. Kaynama noktasına gelip fokurdamaya başlayınca kısık ateşe getirin. Su miktarı yarıya inene kadar karışımı kısık ateşte tutun (Bitkileri süzdükten sonra yaklaşık 1 bardak sıvıya ihtiyacınız olacak). Karışımı süzgeçten süzerek bitkileri süzün ve ayırın. Sıvı karışım hala ılıkken (kaynamıyor olmalı), limon suyu ve balı ekleyip iyice karıştırın. Karışımı hava geçirmeyen cam bir kavanoza koyarak buzdolabında 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız bu karışımdan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Büyükler ise 1 yemek kaşığı kadar yiyebilir.

Faydaları

Birçoğumuzun bildiği gibi bal öksürük yatıştırıcı doğal bileşenlere sahip. Zencefil ise balgam söktürücü özellikler taşıyor. Papatya kasları gevşetiyor, böylelikle boğazdaki gıcığı rahatlatıyor, ayrıca dinlendirici bir uyku için de bire bir. Hatmi kökü tüm bitkiler arasında en yüksek oranda göğüs yumuşatıcı, tahriş giderici ve mukoza koruyucu etkiye sahip. Tarçın ise hem lezzet katmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek için şuruba ekleniyor.

Uyarı: Bu şurup bal içerdiğinden 1 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.

Çocuklarda kuru öksürüğü hemen ne keser?

Öksürüğün en iyi ilacı bol sıvı alımıdır. Boğazın nemli kalması öksürük ataklarını bir nebzeye kadar azaltır. Öksüren çocuğun özellikle kendine ait, kolay ulaşabileceği yerde bir şişe suyunun bulunması ve su içmesinin sık sık hatırlatılması gerekebilir. Geceleri de yatağının başucuna su şişesini koymayı unutmayın

Çoçuklarda kuru öksürük ne iyi gelir?

  • Su içirin.
  • Bal ya da ılık ballı su içirin.
  • Yastıkların konumunu düzeltin.
  • Ortamdaki hava kuru ise nemlendirin.
  • Burun tıkanıklığı varsa açın.
  • Yataktaki alerjiye dikkat edin. ...
  • Odadaki toz gibi alerji yapacak etkenlerden uzak tutun.

Bebeklerde öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır.

  • Karabiber ve pekmezi karıştırarak bebeğe içirilir.
  • Pekmez tereyağı ile karıştırıldığında da öksürüğe iyi gelir.
  • Bitki çayları içerisinde karanfil, tarçın ve elma kabuğu, limon ve ıhlamur yaprağı karışımını 12 ayı geçen bebeklerde kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

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