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Yerel

Bitkin halde bulunan leylek tedavi altına alındı

Iğdır’da bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:39:18 -
Bitkin halde bulunan leylek tedavi altına alındı

Iğdır’da bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan leylek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Melekli Beldesinde Adem Tuna bitkin halde bir leylek buldu. Bitkin halde leyleği bulan Adem Tuna hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler hemen Beldeye giderek bitkin leyleği teslim aldı.


Ekipler tarafından gözetim altına alınan leylek, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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