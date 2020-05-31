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Yerel

Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu yetkililere teslim edildi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu, yetkililere teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:35:05 -
Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu yetkililere teslim edildi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu, yetkililere teslim edildi.


Mihalıççık ilçesi Obruk Mahallesi civarında bitkin halde olan ve yürümekte zorlanan kızıl geyik yavrusu çobanlar tarafından fark edildi. Geyiğin zor durumda olduğunu anlayan çoban, yavruyu evine götürüp, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) haber verdi. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen DKMP Eskişehir Şubesi ekipleri, yavru geyiği alarak tedavisi yapılmak üzere Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

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