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Yerel Bitkin bulunan Hint gökkuzgunu kurtarıldı
Yerel

Bitkin bulunan Hint gökkuzgunu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 09:53:00 -
Bitkin bulunan Hint gökkuzgunu kurtarıldı

Muş'ta duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin halde bulanan Hint gökkuzgunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Muş'un Arak köyüne aracıyla giderken yolda bitkin halde Hint gökkuzgunu bulan hayvan sever Onur Cem Algan, ilk başta papağan sandığı kuşun koruma altında nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu öğrenince Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne teslim etti. Kanadı kırık olan kuşun uzman ekiplerce ilk tedavisinin tamamlanmasının ardından rehabilitasyon sürecinin devam etmesi için Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Doğada bitkin halde bulduğu Hint gökkuzgununu kurtaran Algan, “Geçen gün Arak köyüne gidiyordum. Arak yolunda asfaltta bir kuş gördüm. Uçamıyordu. Yanına gittim, ilk başta papağan falan zannettim. Değişik bir türdü. Veterinere fotoğrafını attım. Bu kuş türünün koruma altında olduğunu söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne teslim etmem gerektiğini söyledi. Ben de kuşu teslim ettim. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsun. Doğamıza sahip çıkalım, hayvanlarımıza sahip çıkalım. Kuş uçamıyordu, sürünüyordu. Ben yanına gittim, sürüne sürüne kaçıyordu. Yakaladım, arabamda kutu vardı, kutunun içine koydum. Eve götürdüm. İnternetten araştırma yaptım ve ona göre yiyecek verdim. Ama iştahı olmadığı için beslenemedi” ifadelerini kullandı.

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