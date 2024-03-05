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Sağlık Bitkilerin profesörü açıkladı! Boğaz ağrısını bıçak gibi kesiyor
Sağlık

Bitkilerin profesörü açıkladı! Boğaz ağrısını bıçak gibi kesiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-05 10:30:00 -
Bitkilerin profesörü açıkladı! Boğaz ağrısını bıçak gibi kesiyor

Bitkilerin profesörü olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, boğaz ağrısına iyi gelen bitki hakkında bilgi verdi.

Ünlü Tıbbi Biyokimya Profesörü ve bitkilerin uzmanı olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, boğaz ağrılarına karşı bitkisel yöntemler hakkında bilgiler verdi.

Boğaz ağrılarının soğuk algınlığı, grip veya diğer enfeksiyonlardan kaynaklanabilecek rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, doğal yöntemlerle rahatlama sağlamak isteyenler için bitkisel çözümlerin oldukça etkili olduğunu söyledi.

Boğaz ağrısına iyi gelen Hatmi çiçeğinin ılıman iklim bölgelerinde yaygın olarak yetişen bir bitki türü olduğunu dile getiren Karabulut, “Doğal olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın nemli ve ılıman bölgelerinde bulunur. Ancak, hatmi çiçeği kültüre alınmış ve birçok farklı bölgede yetiştirilmektedir. Özellikle tarım alanlarında ve bahçelerde sıkça görülür” dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, antik çağlardan beri insanların, boğaz ağrılarını ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmek için hatmi bitkisinden elde edilen özleri kullandığını belirterek, “Hatmi çiçeği, halk arasında özellikle tıbbi amaçlarla kullanılan ve eski çağlardan beri bilinen bir bitkidir” ifadelerine yer verdi.

Hatmi çiçeğinin kökünde, yutulduğunda boğazı kaplayan ve yağlayan, müsilaj adı verilen jelatin benzeri bir madde bulduğunu da aktaran Prof. Dr. Karabulut, “Araştırmacılar hatmi kökü içeren pastilleri hayvanlarda test etti ve bunların çok yüksek dozlarda bile etkili ve toksik olmadığını buldu. Ayrıca kuru öksürüğün hafifletilmesine de yardımcı olabilir” dedi.
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Prof. Dr. Karabulut, ağrılı bir boğazı rahatlatmak için soğuk hatmi kökü infüzyonunun tarihini ise şöyle paylaştı.

“Bir kavanozu soğuk suyla doldurun. Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. Paketi tamamen suya batıncaya kadar suya indirin. Demetin bağlı ucunu kavanozun ağzına yerleştirin, kapağı kavanozun üzerine yerleştirin ve vidalayın. Gece boyunca veya en az 8 saat boyunca infüze edin, ardından paketi çıkarın. İstenilen miktarı bir bardağa dökün. İsteğe bağlı olarak tercih ettiğiniz bal veya bir tatlandırıcı ekleyin. Hazır olduğunda semptomları azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlar alın”

Güvenilir bir kaynaktan kaliteli kurutulmuş hatmi kökü seçmenin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Karabulut, bunun yanı sıra boğaz ağrısına iyi gelen diğer bitkilerin ise Adaçayı, Zencefil, Kuşburnu ve Papatya olduğunu dile getirdi.

Adaçayı ve ekinezyanın kullanımı hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Karabulut, “Adaçayı yemek pişirmede popüler bir bitkidir ancak aynı zamanda çeşitli tıbbi kullanımları da vardır. Salvia officinalis olarak da adlandırılan adaçayının kökeni Akdeniz'dir. Artık insanlar bunu dünyanın her yerinde yetiştiriyor. Adaçayı birçok iltihaplı duruma yardımcı olabilir ve kontrollü çalışmalar boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Ekinezya, insanların geleneksel tıpta kullandığı başka bir bitkidir. Bakterilerle savaşabilir, iltihabı azaltabilir ve solunum şartlarının tedavisine yardımcı olabilir.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bitkisel tedavilerin bir alternatif olarak kullanılabileceğini ancak ciddi sağlık sorunlarında mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması gerektiğini de vurguladı.

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