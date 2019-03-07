Bitigen’e yeni görev Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen’e bu hafta da görev verildi.

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen’e bu hafta da görev verildi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK)’nun görevlendirmesine göre; Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, Sivasspor-yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak.

Son haftalarda peşpeşe görevler alarak MHK’nin yeni gözdeleri arasına giren Abdülkadir Bitigen, 8 Mart 2019 Cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspqor-Yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak. Bitigen’in bu maçta yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Mustafa Savranlar yapacak.

Abdülkadir Bitigen bu sezon Süper Lig’de 2, TFF 1.Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda da 5 maça çıktı. Bitigen bu maçlarda 30 kez sarı kart, 6 kez de kırmızı kart çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.