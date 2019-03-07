Bitigen’e yeni görev
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen’e bu hafta da görev verildi.07 Mart 2019 Perşembe 14:32
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen’e bu hafta da görev verildi.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK)’nun görevlendirmesine göre; Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, Sivasspor-yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak.
Son haftalarda peşpeşe görevler alarak MHK’nin yeni gözdeleri arasına giren Abdülkadir Bitigen, 8 Mart 2019 Cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspqor-Yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak. Bitigen’in bu maçta yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Mustafa Savranlar yapacak.
Abdülkadir Bitigen bu sezon Süper Lig’de 2, TFF 1.Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda da 5 maça çıktı. Bitigen bu maçlarda 30 kez sarı kart, 6 kez de kırmızı kart çıkardı.
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