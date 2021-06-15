Biten ilişkiyi nafakayla sürdürmeyin!

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32 yıldır devam eden süresiz nafaka uygulaması için somut herhangi bir adım atılmazken, mağdurlar düzenlemenin geleceği günü beklemeye devam ediyor.



Türkiye Aile Birliği (TABİ) Platformu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla “Erkeğin boşandığı kadından herhangi bir şekilde rızası dışında faydalanmak istemesi ne kadar etik ise kadının da boşandığı erkekten herhangi bir şekilde rızası dışında faydalanmak istemesi ancak o kadar etiktir” ifadelerini kullandı.