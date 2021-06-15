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Aktüel Biten ilişkiyi nafakayla sürdürmeyin!
Aktüel

Biten ilişkiyi nafakayla sürdürmeyin!

Türkiye Aile Birliği (TABİ) Platformu, sosyal medya hesabından biten ilişkiyi nafakayla sürdürmeyin çağrısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 23:33:00 - 2021-06-15 23:34:05
Biten ilişkiyi nafakayla sürdürmeyin!

yeniakit.com.tr

32 yıldır devam eden süresiz nafaka uygulaması için somut herhangi bir adım atılmazken, mağdurlar düzenlemenin geleceği günü beklemeye devam ediyor.

Türkiye Aile Birliği (TABİ) Platformu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla “Erkeğin boşandığı kadından herhangi bir şekilde rızası dışında faydalanmak istemesi ne kadar etik ise kadının da boşandığı erkekten herhangi bir şekilde rızası dışında faydalanmak istemesi ancak o kadar etiktir” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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