Bitcoin'i olanlar, parasını yatıranlar: Bitcoin fiyatı 30.000 doları test etti! Türk lirası karşısında ise 841.121 TL'den...
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,1 artarak 1,12 trilyon doları aştı. İlişkin dikkat çeken ayrıntılar...
Kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, bu hafta ikinci kez 30 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,1 artarak 1,12 trilyon doları aştı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, analistlerin Fed'in mevcut belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını artırmada temkinli davranacağına ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,5 yükseliş kaydetti. Dolar kuru 28 liraya dayanırken piyasalar, yatırımcılar Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor.
Böylece 30 bin doların üzerini test eden Bitcoin, TSİ 17.20 itibarıyla 29 bin 588 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, ağustos ayından beri 30 bin doların altında işlem görüyordu. Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 11’e yaklaşırken piyasa değeri ise 579 milyar doların üzerine çıktı.
Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,50’den fazla değer kazanarak 1.610 dolar seviyesine çıktı.
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