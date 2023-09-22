Bitcoin'e "yeşil mum" yanacak mı?

Hafta sonuna giriş yapmaya hazırlanıyoruz. Geçen hafta uzun süredir devam eden yatay hareketi bozan ve dört haftanın ardından haftayı %3 primle kapatan Bitcoin, bu haftayı da sınırlı pozitif performansıyla kapatmaya hazırlanıyor. Geçen haftaki olumlu görünümü devam ettiren ve 27.500$ seviyelerine kadar yükselsen Bitocin’de Fed’in uzunca bir süre daha yüksek tutmaya devam edeceğini açıklamasıyla bir miktar değer kayıpları görülmüştü.

1.670$ seviyelerinin görüldüğü Ethereum’da da Bitcoin dominasyonundaki yükselişle 1.600$ bölgesinin altı test edildi. Ethereum bu sabah 1.590$ civarında alıcı buluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, son dönemde makroekonomik ve sektörel gelişmelerin ışığında Bitcoin’in performansını değerlendirdi.

Beklentiler ne yönde?

Negatif bir şok gelmediği senaryoda bu hafta da yükseliş ile kapatılırsa üç ayın ardından Bitcoin’de art arda iki haftalık kapanış yeşil mum ile gerçekleşmiş olacak (Yeşil mumlar fiyatların yükseldiğini gösterir, yani açılış gövdenin altında, kapanış ise üstündedir). En son 12 Haziran ve 19 Haziran haftalarında Bitcoin yükselmiş, ardından ağırlıklı olarak yatay-negatif mumlar ile haftalık kapanışlar görmüştü. Son iki haftadaki iyimserlikte daha önce de belirtildiği gibi nispeten FTX kaynaklı alacaklılarına dağıtılmak üzere milyarlarca dolar kripto paranın satılmasına onay verilmesi gelişmesi ve ABD enflasyonunun beklentiye paralel gelerek sürpriz yapmaması etkili oldu.

Bitcoin'in performansı

Bitcoin dün %2 düşüşle günü kapatmasının ardından yeni güne yeşil mum ile 26.600$ seviyelerinde başladı. 26.820$-26.390$ bandı destek bölgesinde fiyatlanan Bitcoin için aşağı yönlü bir hareketlilikte 26.390$ seviyesine tutunması önemli olacak. Bu seviyenin kırılması ve altında günlük kapanışlar 25.770$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında ise 26.820$ ardından da 27.060$ seviyeleri direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması halinde 27.470$ seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir.

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