Bitcoindeki düşüşün nedeni belli oldu

Kripto para piyasaları Cointelegraph’ın haberiyle heyecanlı dakikalar yaşadı. Kripto haber sitesinin SEC’in dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığı haberini paylaşmasıyla Bitcoin’in fiyatı dakikalar içerisinde 30.000 dolara yükseldi. Ancak hemen akabinde gönderiyi silen Cointelegraph, "yanlış bilgilerin yayılmasına yol açan tweet" için de özür diledi.

Hızlı yükselişin devamında düşüş

Hızlı yükselişin ardından düşüş de beraberinde geldi ve Bitcoin’deki yükseliş %5 ile sınırlı kaldı. Yeni günde ise Bitcoin 28.300 dolar seviyelerinde hareketlilik gösterirken, altcoin Ethereum 1.585 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, "Birçok yatırımcı ETF kararlarını beklerken, Coinshares verileri incelendiğinde geçtiğimiz hafta dijital varlık yatırım ürünlerine, işlem hacimleri 2023 ortalamasının %27 altında kalmasına rağmen, üst üste 3. haftada toplam 15 milyon dolar giriş görüldü.

Bitcoin’de geçen hafta 16 milyon dolar giriş görüldü ve yıl başından bugüne kadar olan girişi toplam 260 milyon dolara çıktı, kısa-bitcoin’de ise geçen hafta 1,7 milyon ABD doları giriş gördü" dedi.

Bitcoin’de pozitif seyrin devam etmesi için 28300$ seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından 29080$ ve 29500$ direnç konumlarını korurken, olası aşağı yönlü bir harekette 28000$ ve 27470$ seviyeleri destek konumunda olmaya devam ediyor.