Bitcoin'de sert yükseliş!

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası gündeme gelen yaptırımlar kripto paralara yönelik ilgiyi destekledi.

Bitcoin 17 Şubat'tan bu yana ilk kez 44 bin dolar seviyesini aştı.

Kripto paranın son zamandaki yükselişinde Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasıyla uygulanan geniş yaptırımların Bitcoin'e ilişkin risk algılamasını değiştirmesi önemli rol oynadı.

B2C2 kripto para platformu CRO'su Adam Farthing söz konusu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin'in riskli varlık olduğu yönündeki algının kırıldığına dikkat çekti. Farthing bu dönemde Bitcoin'in jeopolitik belirsizlik ve enflasyon ortamında bir hedge aracı olarak algılanabileceğine vurgu yaptı.

Gigabyte Investment Yönetici Ortağı Louis Curran da euro ve dolarda düşüş yaratması olası olan belirsizliğin Bitcoin'e avantaj yaratabileceğini belirtti.

Riskli varlıklarla korelasyonu düşüyor

Bir süredir riskli varlıklarla olan korelasyonuyla gündemde olan Bitcoin'e ilişkin bu göstergelerin de gerilediği izleniyor.

Bloomberg'in derlediği verilere göre S&P 500 ile Bitcoin korelasyonu 0,55 seviyesine geriledi. Bu korelasyon göstergesi yıl içinde 0,7'yi geçmişti. Bu göstergenin 1 olması iki varlığın tamamen paralel hareket ettiğini gösterirken, 0 olması ise iki varlık arasında herhangi bir bağlantı olmadığıuna işaret ediyor.