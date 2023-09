Bitcoin’de satış krizi kapıda!

Borsalara akan Bitcoin miktarı artıyor. Bunun bir satış dalgasının işareti olabileceği düşünülüyor.

Bitcoin’de yıl başında başlayan ralli Ağustos ayıyla beraber hız kesti. Yatay seyirde ilerleyen Bitcoin, 32.000 dolar seviyesini zorlasa da 26.000 dolar seviyelerine geri çekildi. Yatırımcılar, çekilmenin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Borsagundemcom’un derlediği bilgilere göre, son veriler, kripto para piyasalarına Bitcoin akışına dikkat çekiyor. Bunun yatırımcıların büyük bir satışa hazırlık yaptığının bir göstergesi olabileceği düşünülüyor.

Girişlerde ve volatilitede artış

AMB Crypto’dan Himalay Patel'in haberine göre, özellikle son dönemde, 1 milyon dolar ve üstü değerdeki Bitcoin'in kripto para borsalarına akışı, yatırımcılar arasında merak uyandırıyor ve potansiyel piyasa oynaklığına işaret ediyor.

Piyasanın en hacimli kripto parası 27.000 dolar seviyesini kalıcı biçimde aşamadığı için Bitcoin sahipleri sabırsızlanıyor. Buna rağmen borsalara Bitcoin girişi yüksek seyrediyor. Son veriler, Binance'e önemli miktarda Bitcoin akışını ortaya koyuyor ve bu da piyasa aktivitesinin yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle son iki ayda 1 milyon doları aşan büyük Bitcoin mevduatları ile 1 milyon dolar veya daha az olan daha küçük para çekme işlemleri arasında belirgin bir fark gözleniyor.

Bu farklılık, kurumsal veya yüksek net değerli yatırımcıların ilgisinin arttığına işaret ediyor. Bu, trader'ların önümüzdeki günlerde şahit olabileceği bir faktör olan artan piyasa oynaklığı potansiyelinin de sinyallerini veriyor.

Volatilitedeki bu artış, Bitcoin'in açık pozisyonlarındaki önemli bir artışla da ilişkili. Bu, ödenmemiş vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değerini yansıtan kritik bir ölçüm anlamına geliyor. Artan faizler, Bitcoin alım satımına yönelik iştahın arttığını gösteriyor ve bu da yaklaşan piyasa dalgalanmaları ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Kontrol ayılarda ama iyimserlik hala yüksek

Tersine, artan sayıda yatırımcı, piyasadaki artan kısa pozisyon oranının da gösterdiği gibi, Bitcoin’de bir fiyat düzeltmesi bekliyor. Pozisyonların yaklaşık yüzde 52'si düşüş yönlüyken, uzun pozisyonlar kalan yüzde 48'i oluşturuyor.

Bitcoin'in daha geniş ekosistemine hitap eden Glassnode verileri önemli bir dönüm noktasına dikkat çekiyor. Buna göre en az 1 Bitcoin tutan adreslerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.022.655'e ulaşmış durumda. Adreslerdeki bu artış, Bitcoin sahipliğine ve kullanımına olan ilginin arttığına işaret ediyor.

Dahası, balina cephesinde önemli miktarda Bitcoin'in HODL edilmesi veya ‘kayıp’ olarak sınıflandırılması ile ilgi çekici bir trend de ortaya çıkmış olouyor. Toplam, 7.886.511.641 adet HODL edilen yani satılmayan ve uzun vadeli olarak elde tutulan Bitcoin sayısı, son beş yılın zirvesine ulaşıldığını gösteriyor.

Bitcoin sahipleri

Bitcoin’in ‘Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere Oranı’nın (Market Value to Realized Value- MVRV) ve uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki farkın incelenmesi, daha derin iç görüler sağlıyor. Buna göre, düşen MVRV oranı, birçok Bitcoin sahibinin karlı bir konumda olmadığını gösteriyor. Bu durum, hissedarların satış yapma olasılıklarının daha düşük olduğunu ve potansiyel olarak piyasadaki satış baskısının azaldığını gösteriyor.

Ek olarak, düşen uzun/kısa pozisyonları arasındaki fark da, kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin arttığına işaret ediyor.

Kısa vadeli yatırımcılar piyasa hareketlerine daha duyarlı ve herhangi bir kâr belirtisi üzerine satış yapma eğiliminde oluyor. Bu eğilim, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen trader'ların sayısının arttığının da sinyalini veriyor.