Bitcoin'de kahreden olay! Birçok insan aldı, sattı: çöküş mü gelecek? Kriz için ünlü ekonomist tüyo verdi

Dünya genelinde milyonlarca insanın yatırım ve finansal stratejiler konusunda ilham aldığı ünlü girişimci ve yazar Robert Kiyosaki, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yine gündemde. “Zengin Baba Yoksul Baba” isimli eseriyle tanınan Kiyosaki, özellikle piyasa çöküşleri sırasında sergilediği cesur tutum ve yatırım felsefesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son yaklaşımı ise Bitcoin çökerse ne yapacağına dair.

Bitcoin Çökerse Robert Kiyosaki Ne Yapacak?

Kiyosaki, son olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, kripto para birimi Bitcoin‘e ve potansiyel çöküş durumlarına karşı tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Onun cesur ve aykırı yaklaşımı, yatırım dünyasında çoğu kişinin alışık olduğu klasik düşünce kalıplarını altüst ediyor.

coin-turk aktardı: Kripto para birimlerinin amiral gemisi Bitcoin’in değerinde yaşanabilecek bir gerileme durumunda, Kiyosaki’nin yaklaşımı oldukça ilginç. Kiyosaki böyle bir durumu çöküş olarak değil, bir fırsat olarak görüyor. Piyasanın düşüş yaşadığı zamanlarda, diğer yatırımcılar paniklerken Kiyosaki, düşük fiyatlarla varlık edinmenin avantajını gözetiyor. Çünkü ona göre, piyasadaki çöküşler aslında “düşükten al, yüksekten sat” felsefesini uygulamanın en iyi zamanları.

ÖZETLE

Robert Kiyosaki Bitcoin çökerse ne yapacağını belirtiyor. Ünlü yazara göre bu durum bir alım fırsatı. Yazar aynı zamanda altın ve gümüş tavsiyesi de yapıyor.

Piyasa etkisi: Nötr

ÖNE ÇIKAN VİDEO