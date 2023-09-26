Bitcoin'de işler ters mi gidiyor!

Geçen haftalardaki yükseliş trendini tersine çevirerek hafta sonunda negatif hareketlilik gösteren Bitcoin, yeni haftada düşüş seyrini sürdürüyor. Yeni haftaya 26.200$ seviyelerinde başlayana Bitcoin kayıplarını telafi edemiyor. Ethereum ise Bitcoin karşısında beş haftadır düşüş serisini devam ettirerek 1.578$ seviyelerinden alıcı buluyor, altcoinlerde kısmi pozitif bir seyir hakim.

Hareketliliğin seyri nasıl?

Kripto piyasasının toplam değeri negatif seyirle birlikte 1,02 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz," Bitcoin yükseliş serisine son vermesiyle birlikte dünden itibaren 50 günlük hareketli ortalamanın altında, şimdilik negatif bir bölgede hareketlilik gösteriyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 25.770$ bölgesi oldukça kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin’deki hacimsiz ve negatif hareketlilik bir ayı aşkın bir süredir devam ederken, yatırımcılar hala pozitif haber akışlarını bekliyor." yorumunu yaptı.

Ayrışma noktası

Geçtiğimiz ay Ethereum kurucularından Vitalik Buterin’in global borsa Coinbase’e Eth transferleriyle gündeme gelmişti. LookOnChain verilerine göre Buterin borsaya tekrar Eth transferi yaptı. Transferi neden yaptığı henüz bilinmezken, nakde dönmeye başlayacağı söylentileri Ethereum fiyatının Bitcoin’e göre daha negatif ayrışmasına sebep oluyor.

Bu haftayı neler bekliyor?

Bu haftanın makro gündeminde çarşamba günü SEC Başkanı Gery Gensler’in Temsilciler Meclisi önünde ilk sırada. Mecliste daha önce Gensler ile kripto paralar konusunda oldukça çatışmalı bir geçmiş mevcut.

Kripto piyasasının toplam değeri negatif seyirle birlikte 1,02 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Yeni günde Bitcoin ve Ethereum negatif hareketlilik gösterirken, altcoinlerde kısmi pozitif bir seyir hakim.

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